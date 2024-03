Lörrach: Plätze frei für kreative Kids

In den Osterferien gibt es auf dem Schöpflin Campus viel zu entdecken. Im Garten wird gebuddelt und gesät, in der Küche geschnippelt und gebacken, es wird getanzt und gebastelt, geforscht und getüftelt. Auch dieses Mal sind neue Workshopformate dabei: „Upcycling: Wir bauen einen Roboter“. Hier wird ausgedienten Dingen wie alten Staubsaugern neues Leben eingehaucht, und es entstehen fantasiereiche Roboter. Im Workshop „Verwandlungskünstler Schmetterling!“ erleben die Teilnehmer die Entwicklung eines Schmetterlings von der Raupe bis zum Falter und halten die faszinierenden Momente künstlerisch fest. Aber auch bekannte Formate, wie die Bilderbuchwerkstatt: Bunte Basteleien oder die Kreativen Orientierungstage für Jugendliche sind wieder dabei. Nach den Workshops um 15 Uhr haben die Kinder und Jugendlichen in der kreativen Nachmittagsbetreuung die Möglichkeit, frei zwischen verschiedenen künstlerisch-kreativen Aktivitäten und Bewegungsspielen zu wählen. Ein vegetarisches Mittagessen ist im Preis enthalten. Freie Plätze gibt es unter anderem in diesen Workshops: Verwandlungskünstler Schmetterling! (Ab 7 Jahren); Kreative Schmuckwerkstatt (Ab 8 Jahren; ) Bilderbuchwerkstatt: Bunte Basteleien (Ab 8 Jahren); Pilzwerkstatt: Sammlerkunst (Ab 6 Jahren); Kreative Orientierungstage (Ab Klasse 10); Kinderwelt, Hurra! (Ab 8 Jahren).