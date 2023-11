Der Mauerfall

Der Fall der Mauer in Deutschland und Europa im November 1989 führte zur deutschen Wiedervereinigung und eröffnete für Viele neue Möglichkeiten. Zugleich entstanden große, neue Herausforderungen.

Im Hebelsaal sprechen Bürgermeister Jörg Schmeißer aus Meerane und Oberbürgermeister Jörg Lutz aus Lörrach mit Silke Herzog, Stadträtin, und Alexander Schaffrinna, Geschäftsführer eines Ingenieurbüros: Beide haben ihre Wurzeln in Ostdeutschland. Gemeinsam erörtern sie, was es in der Tat noch braucht, damit die Wiedervereinigung zum Erfolg wird – in sozialer, wirtschaftlicher, politischer und kultureller Hinsicht. Der Abend wird moderiert durch den SWR Journalisten Matthias Zeller.