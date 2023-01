Ente spürt es schon eine ganze Weile. Jemand beobachtet sie. Schließlich steht er leibhaftig vor ihr: der Tod. Was soll Ente denn jetzt mit dem!? Doch Tod ist liebenswert und freundlich – nur vom Leben weiß er nicht viel. Das muss sich ändern, beschließt Ente. Zusammen verbringen sie einen Sommer lang ihre Zeit, schwimmen im See, sitzen auf einem Baum, erzählen und schweigen und wärmen einander, wenn ihnen kalt ist. Und in dieser Zeit erfährt Tod so einiges, was selbst er noch nicht wusste. Sie erkunden gemeinsam all das Schöne und lachen viel – bis, ja, bis es vorbei ist. Termine: 26. Januar, 17 Uhr, Theaterhaus Lörrach, Adlergässchen 13 (Premiere); weitere Termine: 28. Januar, 16 Uhr; 29. Januar, 16 Uhr; 24. März, 16 Uhr; 25. März, 16 Uhr. Schulaufführungen: 27. Januar, 11 Uhr, 24. März, 10 Uhr. Dauer: 60 Minuten und 20 Minuten Nachbesprechung, Regie führt Recha la Dous.