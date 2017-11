Lörrach Pogromnacht: Spurensuche und Mahnwache

Lörrach. „Spurensuche – Pogromnacht in Lörrach“ lautet der Titel der nächsten öffentlichen Stadtführung in Lörrach mit Gästeführer Alfred Drändle am Donnerstag, 9. November, um 17 Uhr. Treffpunkt ist an der Touristinformation Lörrach, Untere Wallbrunnstraße.

Die Führung beginnt mit einem Besuch der neuen Synagoge. Auf der Suche nach Spuren und Hinweisen, die an jüdische Mitbürger und Einrichtungen erinnern, führt dieser Rundgang durch die Lörracher Innenstadt. Dabei werden vor allem die alte und neue Synagoge und das Schicksal der Familie Weil im Mittelpunkt stehen.

Preise: Erwachsene fünf Euro, Schüler/Studenten drei Euro, Familienkarte zwölf Euro (zwei Erwachsene und maximal drei Kinder). Mahnwache Zum Gedenken an die Zerstörung der alten Synagoge lädt die Stadt in Zusammenarbeit mit der Israelitischen Kultusgemeinde zur Mahnwache um 19 Uhr in der Synagogengasse mit anschließendem Konzert im Davidsaal der neuen Synagoge ein. Alle Bürger sind dabei willkommen.