Lörrach Politik statt Sport missfällt

„Wir wehren uns dagegen, dass dem TV Tumringen die Stunden gekappt werden, nachdem so lange überhaupt kein Training in der Halle möglich war“, erklärte ­Vorstandsmitglied Ulrich Nodler am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn ursprünglich hatten der Gemeinderat und seine Ausschüsse nach Ausbruch der Pandemie in der Alten Brombacher Halle getagt. Aufgrund von baulichen Mängeln waren Verwaltung und Fraktionen später zunächst in die Tumringer Halle und dann in den Burghof umgezogen.

Andere Lokalität suchen