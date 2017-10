Lörrach Postareal: Arbeiten beginnen 2018

Nachrichten-Ticker

00:16 Trump erhöht den Druck auf den Iran

Washington - US-Präsident Donald Trump hat mit einem verbalen Rundumschlag gegen den Iran den Druck auf die Regierung in Teheran erhöht. Er erkannte ausdrücklich nicht an, dass der Iran das Atomabkommen einhält, das das Land 2015 mit den Mitgliedern des Weltsicherheitsrates und Deutschland erzielt hatte, sah aber von einem US-Rückzug aus dem Deal ab. Der US-Präsident forderte den US-Kongress auf, einen schärferen gesetzlichen Rahmen als bisher zu erlassen und kündigte weitere Sanktionen an. Der Iran selbst will sich von Trump nicht aus dem Abkommen drängen lassen.

00:06 Schwierigkeiten zum Start der Serie "Babylon Berlin" auf Sky

Berlin - Zum vielbeachteten Start der historischen Fernsehserie "Babylon Berlin" hat es Probleme beim Pay-TV-Sender Sky gegeben. Die Serie lief zum eigentlichen Start um 20.15 Uhr nicht über die Abrufangebote wie Sky Ticket, worüber sich Nutzer im Internet beschwerten. Sky bestätigte die Probleme. Die Ausstrahlung über die linearen Sky-Fernsehsender und den Livestream habe aber reibungslos funktioniert. Mit den Abrufangeboten kann man Sky-Programme unabhängig von einer bestimmten Ausstrahlungszeit anschauen, also quasi jederzeit. Die Gründe für die Panne sind noch unklar.

23:07 Ruhani: Iran wird am Atomdeal festhalten

Teheran - Der Iran will trotz der Kritik von US-Präsident Donald Trump am Atom-Abkommen mit der internationalen Gemeinschaft festhalten. Präsident Hassan Ruhani warf Trump in einer Fernsehansprache "beleidigende Rhetorik" vor. Das Abkommen sei solider als dieser Herr denkt, sagte Ruhani. Solange die anderen Verhandlungspartner am Deal festhielten, werde der Iran dies auch tun. Trump hat angekündigt, einen härteren Kurs gegenüber dem Iran zu fahren, sieht dabei aber vorerst von einem Rückzug seines Landes aus dem Atomabkommen ab.

22:49 Florian Silbereisen gewinnt "Goldene Henne"

Leipzig - Schlagerstar Florian Silbereisen ist mit der "Goldenen Henne" für Entertainment ausgezeichnet worden. "Das ist ein Publikumspreis, und den habe ich Ihnen zu Hause zu verdanken", sagte er bei der Gala in der Leipziger Messe. Die Ex-Eiskunstläuferin Katarina Witt überreichte Silbereisen die Auszeichnung in Vogelform. Die "Goldene Henne" wurde in zahlreichen Kategorien verliehen. Den Jurypreis für sein Lebenswerk bekam der Sänger Karel Gott, der unter anderem mit dem Lied "Biene Maja" berühmt wurde.

22:42 Leichte Gewinne sorgen für erneute Rekorde an US-Börsen

New York - Die US-Aktienmärkte haben erneut Rekorde verzeichnet. Der Dow Jones legte um 0,13 Prozent auf 22 871 Punkte zu. Der Euro gab im Verlauf des US-Handels seine zuvor erzielten Gewinne wieder ab und notierte zuletzt bei 1,1825 Dollar.