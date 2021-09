Lörrach Preis für „gelebtes Europa“

Das Dreiländermuseum Lörrach ist das einzige Museum Europas, das am Beispiel einer Region die Geschichte dreier Länder beleuchtet. Es verbindet mit Dauerausstellung, Sonderausstellungen und Vermittlungsangeboten Südbaden mit dem Elsass und der Nordwestschweiz.

Im trinationalen Verbund vernetzt es Museen und Geschichtsvereine. Genau dieses Konzept und Engagement beeindruckten auch die Jury des Lotto-Museumspreises. „Absolut überzeugend! Das Dreiländermuseum stellt wichtige Fragen – gerade in diesem geschichtsträchtigen Raum“, meint Juror und Museumsverbandspräsident Jan Merk. „Und es zeigt, dass Mehrfachbewerbungen erfolgreich sind, wenn man so konsequent und nachhaltig sein Museumsprofil weiter schärft. In diesem Jahr hat für das Dreiländermuseum einfach alles gestimmt.“

Auf Anfrage unserer Zeitung erklärte die stellvertretende Museumsleiterin Ulrike Konrad: „Wir freuen uns sehr über diesen Preis. Der Preis ist Bestätigung für unsere jahrelange konsequente Arbeit, uns als Dreiländermuseum zu etablieren und weiterzuentwickeln.“ Dieses Profil mache das Dreiländermuseum in Europa einzigartig, so Konrad. Lotto fördert Kultur Einmal jährlich zeichnet der Lotto-Museumspreis Beispiele für herausragende Ausstellungskonzepte, gelungene Kooperationen oder museumspädagogische Angebote nichtstaatlicher Museen aus. Neben dem Preisgeld stellt die Auszeichnung die Museen mit ihrer beispielhaften Arbeit ins Rampenlicht.

An der sechsten Auflage nahmen 59 Museen aus Baden-Württemberg teil. Als Kriterien nahm die Jury unter anderem die generelle Zielsetzung des Museums, die Sammlungspräsentation und Museumsdidaktik sowie innovative Ansätze in der Projektarbeit und aktuelle Programme unter die Lupe.

Lotto Baden-Württemberg trägt seit vielen Jahren über den Wettmittelfonds des Landes dazu bei, das kulturelle Engagement und die Museumslandschaft zu unterstützen. 2021 fließen über 33 Millionen Euro in diesen Bereich. Gefördert werden unter anderem Maßnahmen zum Erhalt der Sammlungsobjekte von Museen in nichtstaatlicher Trägerschaft. Von den Lotterieerträgen profitieren auch die sieben regionalen Freilichtmuseen Baden-Württembergs. Diese Mittel werden von der Landesstelle für Museumsbetreuung verwaltet. Museumsverband Der Museumsverband Baden-Württemberg ist der Fachverband und die Interessenvertretung der kommunalen, staatlichen, privaten und vereinsgeführten Museen im Land. Durch Tagungen, Publikationen und Projekte fördert er den wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit der Museen. Zugleich vertritt er die Interessen seiner Mitglieder in Öffentlichkeit und Politik und ist das Forum für die Zukunftsentwicklung des Museumswesens in Baden-Württemberg.