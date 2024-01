Lörrach: Pro Lörrach blickt zuversichtlich in die Zukunft

Allein im vergangenen Jahr hat Pro Lörrach zwölf neue Mitglieder gewonnen – bei nur einem Abgang wegen Neustrukturierung in einem Geschäft. Sofern die Mitglieder den Gedanken unterstützen, soll im Mai ein Handwerker in den Vorstand aufgenommen werden, sagte Schneider. Ausdrücklich dankte der Vorstand Projektleiter Andreas Berlin (Agentur „unknown?“) für seine Arbeit.

Mit Zuversicht

Oberbürgermeister Jörg Lutz bestärkte in seinem Grußwort die Zuversicht des Kernvorstands. Er nannte unter anderem Leuchtturmveranstaltungen wie Frühlings- und Herbstfest, Stimmen-Festival, Fasnacht sowie das Weindorf als Magneten der Innenstadt und ergänzte diese durch den Hinweis auf punktuelle Aufwertungen in der Innenstadt: von Bänken und Parklets über Aktionen wie dem Late Night-Shopping im Riesgässchen bis zu größeren Projekten wie der Umgestaltung der Palmstraße. Die Summe der Stärken trage dazu bei, dass sich Gäste in Lörrach wohlfühlten und gerne wiederkämen.