Lörrach Pro-Russischer Autokorso: "Verbot nicht möglich"

„Wir möchten unseren in Lörrach schutzsuchenden ukrainischen Bürgerinnen und Bürger sowie unseren Freunden im ukrainischen Wyschhorod unsere Solidarität ausdrücken“, erklärt Oberbürgermeister Jörg Lutz. „Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine erleben wir in Lörrach eine Welle der Hilfsbereitschaft. Wir können die Demonstration nicht verbieten, werden aber in unserer Stadt Ereignisse, wie in Berlin vor wenigen Tagen geschehen, nicht tolerieren."

"Keine pauschale Vorverurteilung Russischstämmiger "

Allerdings dürfe es auch keine pauschale Vorverurteilung unserer russischstämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürger geben, stellt der OB klar, denn: Ein friedliches Miteinander sei die Grundlage des Zusammenlebens in Lörrach. "Auf der anderen Seite verurteilen wir jede Unterstützung von Putins Angriff auf die Ukraine scharf.“

Ein pro-russischer Autokorso in Berlin am Wochenende hatte für bundesweite Diskussionen gesorgt: Etwa 400 Fahrzeuge nahmen Medienberichten zufolge an dem Korso teil; an zahlreichen Autos waren Fahnen in den russischen Farben zu sehen. Innenpolitiker aus Bund und Ländern werteten den Korso als öffentliche Sympathiebekundungen für den Angriff Russlands auf die Ukraine und reagierten empört..