Lörrach Projekt „Nur Mut!“ zur Berufsorientierung

„Nur Mut 2.0“ richtet sich an Schüler der 9. und 10. Klassen von Gemeinschafts-, Förder-, Real- und Werkrealschulen, die vor dem Schulabschluss und somit vor der Berufswahl stehen. Dabei bietet das Projekt zugleich auch eine Plattform für Sponsoring-Partner. Durch das Projekt werden die Schüler n ermutigt, aktiv zu werden und etwas in ihrem Leben zu bewegen. In seinem Aufbau dürfte „Nur Mut 2.0“ wohl ziemlich einzigartig sein, schreibt das Theater in seiner Pressemitteilung: In drei Teile gegliedert, werden Schüler zunächst durch eine Theateraufführung direkt mit der Thematik Ausbildung und Berufswahl konfrontiert, bevor sie dann in einem zweiten Teil die gesehenen Szenen aktiv nach ihren Wünschen und Vorstellungen verändern können und so ihre eigene Umwelt als veränderbar erfahren können.