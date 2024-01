Lörrach: Protest der Landwirte: Staus im Kreisgebiet erwartet

Staus auf etlichen Achsen

Betroffen sei insbesondere das gesamte Stadtgebiet von Weil am Rhein und Lörrach, die Bundesstraße B 3 zwischen Weil am Rhein - Haltingen - Binzen - Eimeldingen und Efringen-Kirchen sowie die Strecke zwischen Weil am Rhein - Binzen Dreispitz - Rümmingen und Lörrach. Weitere Fahrzeugkorsos wird es auf der Bundesstraße B 317 zwischen Todtnau und Steinen sowie auf der Strecke Hasel - Schopfheim und B 317 geben.

Bus-Verspätungen möglich

Durch die Proteste kann es im Linienbusverkehr im Tagesverlauf zu größeren Verspätungen kommen. Das Landratsamt empfiehlt allen Bürgern, die Beeinträchtigungen bei der Planung der Arbeits- und Schulwege sowie sonstiger Fahrten zu berücksichtigen.