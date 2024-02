Der Einbau Foto: zVg

Die PV-Selbstbaugruppe ist eine RTK-Initiative. Ihr gehören etwa 15 aktive Mitglieder an, die das Motiv eint, etwas zur Beschleunigung der Energiewende beizutragen. Über ein dreiviertel Jahr hat sich die Gruppe vorbereitet, hat ein erstes kleineres Projekt bei einem ihrer Mitglieder realisiert und mit diesem zweiten größeren Projekt in der Kaltenbach-Stiftung ist bereits ein gewisses praktisches Know-how entstanden. Das wurde nicht zuletzt an den von Solarteur Ralf Eichenberger koordinierten Arbeitsabläufen sichtbar, die die Installation der Anlage in zwei Tagen ermöglicht haben.