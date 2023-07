Lörrach Quo vadis, Rathaus

Der Spatenstich

Der erste Spatenstich wurde vor gut 50 Jahren am 21. März 1972 gefeiert. Die Baufertigstellung war Ende 1975, das Gebäude konnte im Januar 1976 bezogen werden und ist seitdem die Heimat vieler unterschiedlicher Fachbereiche der Stadtverwaltung.

Die Diskussionsrunde geht folgenden Fragen nach: Was hat den Gemeinderat 1969 bewogen, an dieser Stelle zu bauen? Was sind die architektonischen und städtebaulichen Vorteile des Standorts? Warum wurde ein Hochhaus gebaut? Warum steht das Rathaus unter Denkmalschutz? Wie ist das Gebäude kulturhistorisch, gesellschaftlich, politisch einzuordnen?

Die Referenten

Die Referenten sind der Lörracher Architekt Fritz Wilhelm, 1975 bis 2003 Professor für Baugestaltung und Entwerfen an der Hochschule für Technik, Konstanz; Professor Dipl. Ing. Kunibert Wachten, wohnhaft in Dortmund, 1994 bis 1999 Professor für Städtebau an der FH Bochum, von 1999 bis zu seiner Pensionierung Inhaber des Lehrstuhls und Instituts für Städtebau und Landesplanung an der RWTH Aachen, Mitglied des Gestaltungsbeirates der Stadt Lörrach; Tobias Venedey aus Freiburg, bis 2011 Studium der Kunstgeschichte, Geschichte und Europäische Ethnologie der an der Universität Freiburg sowie in Florenz, Master-Studiengang Denkmalpflege an der Universität Bamberg bis 2014, Konservator im Landesamt für Denkmalpflege Freiburg und der ehemalige langjährige Chefredakteur der Oberbadischen, Guido Neidinger, seit 2022 im Ruhestand, Beobachter und Kenner des Lörracher Zeitgeschehens.