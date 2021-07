Lörrach Radeln ist ihnen eine Herzenssache

Jeden Tag legt die Gruppe zwischen 120 und 150 Kilometer auf dem Fahrrad und den beiden Begleitwagen zurück. Am 28. Juni war sie in Groningen gestartet, ihre sechste Etappe führte sie von Straßburg nach Lörrach. Nach 21 Tagen wollen sie über den 2114 Meter hohen Splügenpass – den Pass haben sie laut dem Blog am Dienstag bereits gemeistert – und über Wien nach Budapest geradelt sein. Da sind sie sich ganz sicher, denn die Gruppe ist nicht nur bestens organisiert und ausgerüstet, sondern hat auch das Ziel immer fest im Blick.

Gefahren wird für einen guten Zweck: Die Sponsorengelder und Spenden, die die Studenten für ihre Tour sammeln konnten, fließen direkt in die Forschung zu Herzerkrankungen an den Universitäten von Amsterdam, Harvard und Oxford. Möglich wird das durch die vor acht Jahren von Studenten in Groningen gegründete Stiftung „Heart to handle“, für die sich die Gruppe um Frederiek Bax in den Sattel geschwungen hat.

Eindringlich erzählt die Gruppe, dass drei Prozent aller Menschen einen Gendefekt haben, der sie anfälliger für Herzinfarkte macht, und erklärt, wie wichtig die Forschung zu Herzerkrankungen ist. Danach stellen sich die acht Radlerinnen und Radler endlich unter die wohlverdiente heiße Dusche. Dann gibt es Abendessen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag schläft die Gruppe also einmal nicht in Zelten wie sonst, sondern in richtigen Betten – darauf freuen sich alle sichtlich. Und über das Essen auch, denn Fahrradfahren macht hungrig. Gleichzeitig gibt es viel zu tun: Wäschewaschen, den Blog weiterführen, Vorräte auffüllen, den nächsten Campingplatz buchen – dazwischen ist noch Zeit für gute Gespräche, so dass sich am Ende auch die beiden Gastgeberfamilien von ihren Gästen beschenkt fühlen.

Am Sonntagmorgen dann starten acht gutgelaunte Radler nach einem ausgiebigen Frühstück Richtung Schweizer Grenze. Rapperswil war das nächste Ziel, wieder eine ehrgeizige Etappe. Winken und gute Wünsche zum Abschied – und wieder das Gefühl, dass die Gruppe es bis nach Budapest schaffen wird, egal, wie anstrengend es noch wird. Mit diesem Link lässt sich die Route verfolgen: www. polarsteps.com/ SophieGunneweg2/ 4056769-groningen-budapest Spenden an die Stiftung „Heart to handle“: ANBI Stichting Heart to Handle, IBAN: NL98INGB0007172182

Kontakt zur Ortsgruppe Lörrach von „CISV building global friendship”: Christine Strohmeyer (E-Mail tine. strohmeyer@cisv.de, Tel. 0176/92 33 57 23)