Lörrach Radfahrerin bei Unfall verletzt

Lörrach. Verletzt wurde am Dienstag eine 44-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Auto. Gegen 18.42 Uhr befuhr eine 38-jährige Frau mit ihrem Opel Mokka die Haagener Straße Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Markus-Pflüger-Straße wollte sie nach links abbiegen und übersah eine entgegenkommende Radfahrerin – es kam zur Kollision, die Radlerin stürzte. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, so die Angaben der Polizei.