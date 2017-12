Lörrach Rat genehmigt Unterkunft

Lörrach (bk). Dem Vorschlag für die Unterbringung von Flüchtlingen in einer Wohnanlage in Massivholzbau für 148 Personen am Standort Neumatt-Brunnwasser hat der Gemeinderat am Donnerstagabend zugestimmt. Die Kostenberechnung in Höhe von 4,9 Millionen Euro wurde genehmigt. Dem Kauf der Wohnanlage der Firma Varia-Home in Massivholzbauweise zum Angebotspreis in Höhe von 4,05 Millionen Euro wurde zugestimmt.

Die Mittel für den Erwerb der Wohnanlage werden in den Haushalt 2018 eingestellt. Die erforderliche überplanmäßige Ausgabe wurde genehmigt.