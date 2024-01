Lörrach: Rathaus: Die Zeichen stehen auf Sanierung

Die Stadt sei auf ihrem Weg der Projektentwicklung für dieses Vorhaben im Jahr 2023 wichtige Schritte vorangekommen. Die wesentlichen Grundlagen seien erarbeitet „Wir konnten sie mit dem Gemeinderat diskutieren, interessierten Bürgern vorstellen und biegen nun in der Entscheidungsfindung für die Zukunft des Rathauses auf die Zielgerade, nicht ohne nochmals die Zukunftsszenarien der Bürgerschaft vorzustellen“, erläuterte die Bürgermeisterin.

Einwohnerversammlung

Am 17. Januar sind Bürger zur Einwohnerversammlung „Zukunft Rathaus“ in die Aula der Albert-Schweitzer-Schule in der Wintersbuckstraße 15 eingeladen. Dort werden Stadt und Fachbüros nochmals ausführlich zur Sache informieren. Der Gemeinderat wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 29. Februar über die Zukunft des Rathauses entscheiden.