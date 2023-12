Lörrach: Rathaus-Projekt wird weiter unterschiedlich bewertet

Eine Vorab-Reduzierung auf die Varianten I (Sanierung Bestandsgebäude an der Luisenstraße) und III ( Neubau Klinikflächen) hält Jörg Müller (Freie Wähler) für nicht ausreichend.

Für das Vorgehen

Hubert Bernnat (SPD) findet diese Verengung auf zwei Varianten „absolut richtig“ – auch schon vor der geplanten Einwohnerversammlung. So könne das Geld für weitere Untersuchungen gespart werden. Fritz Böhler (Grüne) betonte auch im Nachgang der Gestaltungsbeirats-Bewertungen: „Wir sollten möglichst schnell in Richtung Rathaus-Sanierung gehen.“ Das Gremium habe sich in nicht-öffentlicher Sitzung klar positioniert. Demnach finde Lörrach keinen besseren Platz in der Stadt, wo man ein Rathaus verstecken könnte, als auf dem noch als Kreisklinik genutzten Gelände.