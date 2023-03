Lörrach Raumfrage und Schwund an Aktiven

Rückblick

Im Herbst 2022 dann konnte die Kantorei mit Herbert Deininger zusammen mit dem katholischen Kirchenchor Schopfheim unter der Leitung von Andreas Mölder wieder ein richtiges Konzert bestreiten. Die beiden Aufführungen des Requiems von Gabriel Fauré waren ein gelungener Wiedereinstieg in das Konzertleben, heißt es in einer Mitteilung. Neben diesem Konzert war die Kantorei in verschiedenen Gottesdiensten zu hören.

Räumliche Probleme

Das nächste Konzert wird bereits am 7. Mai mit Chor- und Orgelwerken von Mendelssohn, Lewandowski und Stanford um 19 Uhr in der Stadtkirche Lörrach zu hören sein. Das ist dort gleichzeitig das letzte Konzert vor der Umbauphase. Der Umbau beider großen Kirchengebäude in Lörrach stellt die Kantorei, die den Schwerpunkt ihrer Arbeit an die Stadtkirche verlagert hat, vor räumliche Schwierigkeiten. Des Weiteren steht zu befürchten, dass die Sparzwänge der Evangelischen Landeskirche auch die Kirchenmusik nicht verschonen werden. Zum Schluss dankte Gerd Rosenkranz allen Personen, die sich in den vergangenen drei Jahren in besonderer Weise für die Kantorei eingesetzt haben, mit einem kleinen Präsent.