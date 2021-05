Dort mussten in diesem Frühjahr 15 Kinder unter drei Jahren abgewiesen werden, von denen ein Großteil Geschwisterkinder sind, wie Hubert Bernnat (SPD) berichtete. Die Eltern haben sich nun in einem Brief an die Stadt gewandt, um eine Lösung zu finden. Die bauliche Situation sei schwierig vor Ort, so Lutz. Darum beschloss der Hauptausschuss den ohnehin vorgesehenen Prüfauftrag für die Erweiterung des Kinderhauses auf dem Bühl in Brombach zu erweitern, um mögliche weitere Flächen in Tüllingen zu untersuchen.

180 nicht im Kindergarten