Lörrach Raus aus dem Corona-Blues

Live ersetzen den Schläger eine Akustikgitarre und eine weiße Fender Telecaster. Teresa Bergman präsentiert mit ihrer Drei-Mann-Band ein Programm, das gewandt zwischen Jazz, Pop und Rock mit Funk- und Folk-Facetten changiert. Mit dabei sind Matt Paull an Flügel und Keyboard, Tobias Kabiersch an E- und Kontrabass sowie Pier Ciaccio am Schlagzeug. Alle drei überzeugen mit hochkarätigem Spiel und liefern als Backgroundsänger herzige Reminiszenzen an die 20er- und 30er-Jahre.

Packende Performance

Die rund 40 Zuhörer, die an kleinen Tischen im Burghof-Foyer Platz genommen hatten, blieben zwar trotz mancher Aufforderung zum Mitschnipsen und Tanzen eher zurückhaltend, genossen aber sichtlich die packende Performance und den Mix aus treibenden und melancholischen, prunkvoll und sparsam instrumentierten Nummern. Nach dem Opener „Swallow“ und dem Titelstück des neuen Albums ging es mit dem Stück „Blue Eyes“, das Teresa im Alter von neun Jahren schrieb, in funkige Gefilde. „So Many Men“ thematisiert die Fallstricke von Dating-Apps, „Pandora“ handelt von zu hohen Erwartungen an sich selbst und „Tears and Time“ von der Tatsache, dass manches eben Tränen und Zeit brauche. Welche Tonart auch immer angeschlagen wurde: Quer durch alle Stimmungslagen begeisterte die Frontfrau mit stimmgewaltiger Gesangskunst.

Beim CD-Verkauf nach dem Konzert setzte die Künstlerin eine Corona-Maske auf, denn nach fünf Jahren Abwesenheit von der Heimat will sie erstmals wieder nach Neuseeland fliegen – möglichst ohne Corona im Gepäck.