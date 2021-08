Lörrach. Es ist die mittlerweile zehnte Tafel des Menschenrechts- und Kinderrechtswegs in Lörrach: Am Mittwoch wurde diese im Hieber-Markt am Meeraner Platz von den beiden federführenden Initiatorinnen Christine Langen (Unicef Lörrach) und Ulrike Schäfer (Amnesty Lörrach) an das Führungspersonal des Lebensmittelmarkts übergeben. Dort soll sie an prominenter Stelle die Kunden an die so wichtigen Menschenrechte erinnern. Diese seien in Deutschland nur scheinbar selbstverständlich, so Langen.