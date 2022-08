Lörrach Rekordwerte an Messstationen

Bereits seit dem Jahr 2014 wird die Anzahl der Radfahrer am Berliner Platz gemessen. Gestartet wurde mit 114 447. In den Folgejahren betrugen die Zahlen 119 770 (2015), 122 181 (2016), 121 849 (2017) und 125 028 (2018). Die Entwicklung zeigte damit mit einer Ausnahme immer weiter höhere Verkehrsmengen auf. Im Jahr 2019 betrug die Zahl hingegen noch 118 980 sowie im Jahr 2020 119 618. Im vergangenen Jahr gab es sogar einen Einbruch auf 97 179, also nur noch fünfstellig.

Diese Durststrecke ist aber deutlich beendet. Für die ersten sieben Monate dieses Jahres steht angesichts von 130 146 Radlern ein neuer Top-Wert zu Buche. Und dass die Radverkehrsmengen insgesamt offenbar in der Stadt Lörrach steigen, zeigt sich daran, dass auch am Messpunkt Hartmattenstraße/Friedhofstraße noch nie so ein hoher Wert wie jetzt verzeichnet wurde. Dort wurden zwar erst ab 2019 die Radverkehrsmengen erfasst, doch die Entwicklung ist ähnlich wie am Berliner Platz. Konkret heißt das, dass hier von Januar bis Juli 261 957 Radfahrer erfasst wurden, im Vorjahr waren es lediglich 206 214 Radler. Im Jahr 2019 betrug deren Anzahl bis Juli 231 009 und im Jahr 2020 für die ersten sieben Monate 231 194.