Lörrach Rotarier radeln für den guten Zweck

Zur Strecke

Fahrradtouren über 50, 80 und bis zu 120 Kilometer haben es in sich und müssen gut geplant werden. Und trotzdem stimmen die sportlichen Einschätzungen der Veranstalter nicht immer überein mit den Möglichkeiten der Teilnehmer, was eine ganze Reihe von Überraschungsmomenten mit sich brachte. So sind einige Teilnehmer ausgerüstet mit motorisierender Unterstützung, teils haben die Velofahrer Rennräder, andere sitzen auf Tourenbikes, einige entwickeln Ehrgeiz und andere gehen es wiederum gemütlich an. „Am Ende des Tages soll es Freude machen – und Freude war den Gesichtern in jeder Pause und am Ziel abzulesen“, schildert das Duo.