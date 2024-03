Lörrach: Rund um die Immobilie

„Bis jetzt läuft es super“, sagte Alev Zimmer von Grenzland Immobilien. Interessierte, die tatsächlich kaufen oder mieten wollten, seien bereits da gewesen.

Und was sagen die Besucher des Immobilienmarkts? „Ich möchte sehen, was aktuell auf dem Markt ist“, wenn ein adäquates Angebot gefunden werde, vielleicht kaufe er, sagte Armin Wegener. Philipp M. aus Brombach wohnt derzeit in einer Doppelhaushälfte auf drei Ebenen.

Was suchen die Käufer?

Der Gedanke an das Alter lässt ihn und seine Frau nach einer altersgerechten Wohnung suchen. Bis jetzt ist die Familie, die etwas in Hauingen oder Brombach sucht, jedoch noch nicht fündig geworden. Anders Susanne Braun, die sich ganz konkret für eine Überbauung in der Lörracher Gretherstraße interessiert. Sie will sich jedoch, wenn sie schon mal am Immobilien Markt ist, noch andere Objekte anschauen.