In mittelalterlichem Ambiente und bei Kerzenlicht an der Tafel sitzen. Ein uriges, reichhaltiges Essen genießen – hat da nicht jeder schon mal von geträumt? Anschließend mit dem Burgwächter zusammen bei Laternenschein den Kontrollrundgang über die Burg machen? Das verspricht am Der Röttelnbund lädt dazu am Freitag, 12. April, ein unvergesslicher Abend zu werden, schreiben die Veranstalter. Anmeldeschluss ist der 5. April.