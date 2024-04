Zum Auftakt des Kommunal- und Europawahlkampfs am Samstag auf dem Bahnhofsvorplatz soll es zu einem Polizeieinsatz gekommen sein. Kandidaten und Mitglieder der AfD Lörrach und der „Bürger für Lörrach“ ließen einen Sympathisanten, der sich mit einem selbstgemalten Pro-AfD-Plakat am AfD-Wahlkampfstand tummelte, ungehindert mehrfach die verbotene nationalsozialistische SA-Parole „Alles für Deutschland!“ skandieren. Als auf Betreiben der Grünen die Polizei herbeigerufen wurde, hätten AfD-Vertreter versucht, diese Maßnahme nicht nur der Lächerlichkeit preiszugeben, sondern verteidigten den Ausspruch als angeblich „vollgültige Aussage“, der man nichts Kompromittierendes vorwerfen könne. In einer Stellungnahme der Grünen heißt es dazu: „Wir Grünen sehen die Gefahr, dass derartige Provokationen – ob gezielt oder durch Stillschweigen instrumentalisiert – auch in Lörrach von der AfD und anderen rechtspopulistischen Bündnissen genutzt werden, um den Wahlkampf für rechtsextremistische Parolen zu öffnen und derartige Aussagen zu bagatellisieren und zu etablieren. Wir fordern daher Polizei und Stadtverwaltung auf, sich Gedanken darüber zu machen, wie die Rahmenbedingungen des Straßenwahlkampfes durch geeignete Maßnahmen so geschützt werden, dass die gesetzlichen Normen demokratischer Rede gewährleistet bleiben.“