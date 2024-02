Lörrach: Sachschaden beim Autoaufbruch häufig höher als Beute

Nur Geld und Bankkarte

Mit welcher Gelassenheit in der Innenstadt aber vorgegangen wird, verwundert den seit Jahrzehnten im Dienst tätigen Polizeibeamten schon. Dort hatte ein Unbekannter am Freitag gegen 19 Uhr an der Unteren Wallbrunnstraße in Höhe der Volkshochschule nicht nur die Scheibe eines Mercedes-Benz eingeschlagen und dann die Geldbörse entwendet. Vielmehr ließ er sich so viel Zeit, den Führerschein sowie weitere Kundenkarten von der Geldbörse zu trennen wieder in den Wagen zu werfen und nur Geld und Bankkarte mitzunehmen. „Und das, obwohl viele Menschen in der Stadt waren“, wundert sich Batzel.

Am nächsten Tag musste ein Täter am frühen Samstagnachmittag gar nicht erst die Scheibe eingeschlagen, da die Fahrerin gerade an einer Waschstraße an der Straße „Ob der Gass“ mit der Reinigung ihres Fahrzeugs beschäftigt war, als ein Unbekannter Bargeld, Bankkarte und Ausweis geklaut wurde – ebenfalls ein dreistes Vorgehen, bemerkt die Polizei.