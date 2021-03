Lörrach SAK geht online gegen Rassismus

Gerade an Treffpunkten außerhalb familiärer Strukturen spielen sich viele Begegnungen zwischen Kindern und Jugendlichen unterschiedlichster Herkunft, sozialem Hintergrund und Religion ab. „Um so mehr sind pädagogische Fachkräfte gefordert, Kindern und Jugendlichen den Umgang mit Vielfalt in einer pluralen Gesellschaft zu vermitteln und vorbehaltlose Begegnungen zu fördern“, betont der SAK. „Entsprechend sind beide Online-Angebote für Eltern, Erziehende und pädagogische Fachpersonen auf die Praxis hin ausgerichtet“, so Maraike Koch, Leiterin des Instituts für Bildung & Zeitfragen im SAK.

Am Freitag, 19. März, werden Engin und Lea, beide studieren Soziale Arbeit an der FHNW Nordwestschweiz, aus dem Buch von Philipp Steffan „Sag was – Radikal höflich gegen Rechtspopulismus argumentieren“ zitieren und Tipps in szenischen Darstellungen weitergeben.