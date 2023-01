Lörrach. Aufgrund der Museumsschließungen während der Corona-Pandemie gingen weniger Leihgaben als in den vorherigen Jahren aus der Dreiländersammlung in andere Orte, blickt Museumsleiter Markus Moehring zurück. Die „Bibliothèque nationale et universitaire Strasbourg“ erhielt für ihre große Ausstellung „L’Alsace face au Nazisme“ zwei wichtige Objekte aus der NS-Zeit: die Bronzeplastik des Reichsadlers aus Mülhausen und die Schirmmütze von Gauleiter Robert Wagner.