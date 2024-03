Lörrach: Sarah Chaksad im Jazztone: Raum für persönliche Noten

Mit vielen Formationen

Heute ist die in Basel lebende Alt- und Sopransaxofonistin in vielen Formationen erfolgreich unterwegs, unter anderem mit ihrer Big Band „Sarah Chaksad Orchestra“ oder dem 15 Musikerinnen starken „International Female Musicians Collectiv IFMC“.

Die drei Mitstreiter der 1983 geborenen Sarah Chaksad sind genau wie sie sowohl exzellente Solisten als auch versierte Begleiter: Malcolm Braff am Piano, Dominique Girod am Bass und Iago Fernandez am Schlagzeug machten sich mit ihr auf die Pfade der „Songlines“, wie der Abend überschrieben war.