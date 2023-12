Lörrach: Scharfer Beobachter

Triggerwarnung

Wie am Freitag in Lörrach. Hier gibt er gleich eine „Triggerwarnung“ vor den „Mikro-Aggressionen“ seines Programms heraus. Bei den Fallstricken von Wokeness und Gender-Projektionen ist schließlich Vorsicht geboten. Der scharfe Beobachter findet immer noch jede Menge Missstände im Personal aus Politik und Gesellschaft in den„Sternstunden des Parlamentarismus“, die er mit feiner Klinge und anspruchsvoller verbaler Sezierkunst zerlegt und mit hintersinnigem Humor räsoniert.

Verbale Sezierkunst

„Kommen die Leute noch, oder streamen sie sich einen?“ hatte er sich während der Pandemie oft gefragt. Deshalb hat er sich dem zweitältesten Gewerbe zugewandt, dem „Consulting“. Im Gepäck natürlich – süffisante Pause – Resilienz, die zu systemrelevanter Renitenz weiterverarbeitet wird. Über das Absurdistan der Deutschen Bahn, der Bundeswehr mit dem Wumms als neuer sozialdemokratischer Währung und der Riege der verschlissenen Verteidigungsminister bis zum möglichen Wagenknecht-Syndrom bei Alice Weidel oder den Reichsbürgern arbeitet er sich mit herber Ironie durch das Personal der möglichen Beratungskandidaten.