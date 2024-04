Lörrach: Schatzkästlein: Heimann-Buß erhält Hebeldank

Moralische Botschaften

Der Preisnamen „Schatzkästlein“ bezieht sich auf den Titel eines Büchleins, in dem Hebel selbst eine Auswahl seines Werks für seine Leserschaft zusammengestellt hat. Eine heutige Ausgabe dieses Buches wurde als Preis an Heimann-Buß überreicht für ihr Wirken in der Nachfolge des alemannischen Dichterfürsten Hebel. Dazu verlas Habermaier für die Preisträgerin eine Urkunde. In ihr wird unterstrichen, dass die Geehrte wie Hebel in ihren unterschiedlichen Schriftstücken „Mundart (und) Standardsprache“ verwende: „Wie Johann Peter Hebel ist ihr die moralische Botschaft ihrer Texte wichtig“ (Urkunde). Heimann-Buß war sichtlich gerührt. Sie habe sich zunächst gefragt, ob sie diese Ehrung überhaupt verdient habe.

Heimann-Buß schilderte ihr Verhältnis zur alemannischen Mundart und zum Werk von Hebel.