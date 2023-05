Lörrach Schatzkästlein: über Hebels Einzigartigkeit

Von Hebel lernen

Karl-Heinz Ott, ein vielfach ausgezeichneter Autor – unter anderem mit dem Hebelpreis 2012 –, war schon 2009 Festredner beim „Schatzkästlein“. In diesem Jahr spricht er über „Hebels Einzigartigkeit in seiner Zeit“. Er stellt die Frage, was Hebel so einzigartig mache in seiner Zeit – gerade im Vergleich mit seinen (dichtenden) Zeitgenossen.

Hebeldank an Leisinger

Der Soziologe Klaus M. Leisinger, Gründer und Präsident der Stiftung Globale Werte Allianz, erhält für sein humanistisches Wirken, auch im Sinn Johann Peter Hebels, den Hebeldank 2023. Die Laudatio hält der Präsident des Hebelbundes Volker Habermaier. Für die Musik sorgt in diesem Jahr Felix Ferstl (Klavier) von der Musikschule Rheinfelden (Baden). Er trägt Werke von Chopin, Debussy und des südkoreanischen Komponisten Yiruma vor.