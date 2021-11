Lörrach Schenken und gewinnen

Mit dem Weihnachtsgewinnspiel „Schenken und Gewinnen“ bedanken sich die Mitglieder von Pro Lörrach am Jahresende bei ihren Kundinnen und Kunden für deren Unterstützung und Treue während der letzten anspruchsvollen Monate. Teilnahmecoupons für das Gewinnspiel liegen in den bekannten Gutschein-Verkaufsstellen in der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden (Haagener Straße 2), in der Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Dreiländereck (Tumringer Straße 237), in der Geschäftsstelle Lörrach Mitte der Volksbank Dreiländereck (Turmstraße 31) und in der Touristinformation (Basler Straße 170) bereit. Neu mit eingebunden wird die Verkaufsstelle des ADAC am Bahnhofsplatz. Die Coupons können beim Erwerb eines Gutscheins ausgefüllt und abgegeben werden.