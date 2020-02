Lörrach „Schibi, schibo...“

Tumringen

Das Tumringer Feuer findet am Samstag auf der Lucke statt. Treffpunkt ist ab 18.30 Uhr am Güggelbrunnen. Dort findet ein Fackelverkauf statt, bevor Veronique Elsner um 19 Uhr die Feuerrede hält. Anschließend findet der Fackelumzug zum Feuer statt. Dort gibt es Wurst und Brot.

Die Brennmaterialien werden am Samstag ab 8 Uhr eingesammelt. Eine Abholung nach 12 Uhr ist nicht mehr möglich. Das Material muss außerdem gebündelt sein. Über Helfer zum Aufbau und Einsammeln freuen sich die Organisatoren. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Feuerwehr-Gerätehaus, Mühlemattweg 6.

Stetten

Für das Feuer am Sonntag, 1. März, in Stetten können „Schiibe und Stegge“ am Samstag letztmalig am Verkaufsstand vor dem „Nahkauf“ in der Hauptstraße und gleichfalls im Laden zu den Öffnungszeiten erworben werden. Am Sonntag werden diese im Hof der Fridolinschule von 17.30 bis 18.30 Uhr verkauft. Abmarsch zum Fasnachtsfeuer ist um 18.30 Uhr. Die Fasnachtsfüür-Gemeinschaft bittet die Anwohner der Schul-, Goethe-, Kreuz- und Hauptstraße, durch die der Umzug führt, ihre Fahrzeuge zwischen 18 und 19 Uhr dort nicht zu parken, um so für eine ungehinderte Zugstrecke zu sorgen.

Tüllingen

Das von den „Dülliger Schnägge“ organisierte Tüllinger Fasnachtsfeuer findet in diesem Jahr am Sonntag, 1. März, ab 19 Uhr oberhalb des Lindenplatzes statt (wir berichteten). Treffpunkt zum „Fackellauf“ am 1. März ist um 18.30 Uhr auf dem Schulhof der alten Dorfschule. Außerdem freuen sich die Organisatoren über weitere Helfer zur Vorbereitung und Durchführung. Interessenten melden sich bei Karin Glattacker, Tel. 07621/49971.

Haagen-Röttelnweiler

Das Haagener Fasnachtsfeuer startet am Samstag um 18.30 Uhr in Röttelnweiler mit dem Fackelumzug zur Burg.

Hauingen

Das Hauinger „Schiibefüür“ findet erst am Samstag, 7. März, statt.