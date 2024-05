Appell an die Eltern Jugendleiter Thomas Böhringer sieht sich durch die lobenden Worte des Trainers der Ersten Mannschaft, Mick Fahr, darin bestätigt, dass die Jugend die richtigen Voraussetzungen schafft. In den vergangenen Jahren ist vielen „Eigengewächsen“ des Vereins der Übergang in den Aktivbereich geglückt, womit ein wichtiges Ziel der Jugendarbeit erfüllt ist, heißt es in der Mitteilung.