Lörrach Schlägerei und uneinsichtige Betrunkene

Lörrach. Einiges zu tun gab es für die Polizei in Lörrach am Donnerstagabend und frühen Freitagmorgen. Gegen 18.30 Uhr wurde dem Polizeirevier zunächst eine Schlägerei im Hebelpark gemeldet. Aufgrund eines größeren Personenauflaufes gestaltete es sich für die Einsatzkräfte zunächst schwierig, herauszufinden, was passiert war.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen mehreren Personen im Alter von 15 bis 23 Jahren zunächst zu Beleidigungen. Im weiteren Verlauf soll es zu Körperverletzungen gekommen sein. Hierbei wurde eine 15-Jährige durch Schläge gegen den Kopf verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.

Die Polizei konnte die Situation allerdings beruhigen. Die Ermittlungen zum genauen Sachverhalt führt das Polizeirevier Lörrach.

Mann randaliert im Krankenhaus

Am Freitag gegen 1 Uhr mussten die Polizeibeamten dann ins Krankenhaus ausrücken. Dort hatte ein 40-jähriger, betrunkener Mann angefangen zu randalieren und das Inventar herum zu werfen. Auch den Polizisten gelang es nicht, den Mann zu beruhigen, so dass er letztlich die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen musste.

Ebenso erging es einem 21-jährigen Mann, der gegen 4 Uhr in der Innenstadt randalierte. Zusammen mit seinem 22 Jahre alten Begleiter war er wohl aufgrund der Alkoholisierung aus einer Gaststätte verwiesen worden. Hierüber regten sich die beiden derart auf, dass sie in Teich- und Weinbrennerstraße anfingen, Mülleimer umzuwerfen und den Inhalt auf der Straße zu verteilen.

Müll auf der Straße verteilt

Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten gaben sie sich zunächst vernünftig und begannen, die Straße zu säubern. Dies hielt jedoch nicht lange an und der 21-Jährige fing an, wie wild auf den Mülleimern herum zu hämmern. Da auch er sich nicht beruhigen ließ, musste er seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausschlafen.

Der 22-jährige Mann war indes nicht bereit, alleine den Müll aufzuräumen. Aufgrund der erheblichen Verunreinigungen musste letztlich der Werkhof der Stadt verständigt werden. Die beiden Männer dürften demnächst diverse Rechnungen erhalten, schreibt die Polizei.