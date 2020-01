Lörrach Schlagzeuger mit eigener Handschrift

Vor allem in den schnellen Stücken beeindruckt der Schlagzeuger durch rhythmische Rafinesse, die höchste Ansprüche an seine Mitmusiker stellt. „Move“ heißt so ein Stück, das vom 7/4 in den 6/4-Takt wechselt und damit auch den Zuhörern einiges an Beweglichkeit im Kopf abfordert – im Jazztone, wo sich seit über einem halben Jahrhundert Jazz-Kenner ein Stelldichein geben, eine Art Ritterschlag für junge Künstler. Oder der mitreißende Titel „1243“, in dem sich zum Quartett noch Christian Dietkron an der Gitarre als illustrer Gastmusiker gesellt – und gleich gehörig Eindruck macht mit einem Grundrhythmus, mit dem er dem Rest der Band ähnlich einer ufernahen Unterwasserströmung unterschwellig entgegenläuft. Hoyer’sche Zahlenspiele sind das, an denen sich schon ein ganz besonderer Stil erkennen lässt, der Lust macht auf mehr.

Aber es geht auch ganz einfach: „Four Notes for Noah“ heißt ein bezaubernd eingängiges Stück, das im Schlagzeugunterricht für einen Schüler entstanden ist. Glasklar nachvollziehbar zieht sich das aus vier Tönen bestehende Grundmuster durch das Werk, von den vier Musikern vielfarbig ausgestaltet, um ganz am Schluss wieder beim Anfangssignal anzukommen. Ob Noah wohl schon gehört hat, was sich aus der im Schlagzeugunterricht erdachten Tonfolge entwickelt hat?

Es sei ihm eine Ehre, hier auftreten zu dürfen, bedankte sich der begabte junge Musiker am Ende des Konzerts bei Werner Büche und seinem Team. Der begeisterte Applaus des am Freitag altersmäßig bunt gemischten Jazz-Publikums bewies, dass das auch umgekehrt der Fall war.