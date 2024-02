Lörrach: Schlecht ist Spitzenkandidat der SPD

Schlecht Spitzenkandidat

Spitzenkandidat ist Günter Schlecht, einer der erfahrensten Kommunalpolitiker in Lörrach. Bereits 1999 wurde er erstmals in den Ortschaftsrat Hauingen gewählt, seit nunmehr 20 Jahren arbeitet er als Ortsvorsteher. In den Gemeinderat kam er erstmals 2004, gehört seitdem ununterbrochen dem Gremium an. In seiner Vorstellung setzte er das Engagement für den sozialen Rechtsstaat als wichtigstes Ziel voran. „Ich werde weiterhin gegen politische Dummheit und inkompetenten Populismus kämpfen,“ sagte er. „Kommunalpolitik ist mühsame komplexe Arbeit, dazu muss man eng an den Bürgern sein.“ Kompromiss sei stets die Stärke in der Stadt.

Ebenfalls mit großer Erfahrung in der Kommunalpolitik kandidiert Christiane Cyperrek auf Platz 2 der Liste. Sie gehört bereits seit drei Wahlperioden dem Gemeinderat an. Sie möchte künftig besondere Aufmerksamkeit der Neugestaltung der Areale der ehemaligen KBC und des jetzigen Krankenhauses widmen.