Lörrach Schlossbergschüler übernehmen Baumpatenschaften

Sieben Hochstammbäume

Nach einigen Gesprächen und Mails zwischen der Schule und den Mitarbeitern des Rathauses war es im Frühjahr 2023 so weit: Die Stadt spendete sieben Bäume, der Fachbereich suchte Baumsorten aus, die besonders hitzeresistent sind, schreibt die Schule in einer Mitteilung, in der sie sich ausdrücklich für die Bäume bedankt.

Im März wurden sieben Hochstammbäume rund um das Schulgebäude in Haagen von der Firma Doga an einem Samstag mit mehreren Arbeitern kostenlos gepflanzt. Im Mai gab es eine feierliche Übergabe zur Patenschaft an die Klassen.