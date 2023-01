Lörrach. Zum neuen Jahr nimmt der Rettungsdienst vom Malteser Hilfsdienst den Betrieb am neuen Standort auf dem ehemaligen Schöpflin-Areals in Lörrach auf (wir berichteten). Der örtliche Bereichsausschuss hatte im Sommer 2022 beschlossen, einen weiteren Rettungswagen in Dienst zu stellen: Die Malteser übernehmen diese Aufgabe.