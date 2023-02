Lörrach Schnelles Internet für die Ortsteile

Ein Bundesprogramm fördere den Anschluss von Schulen und Krankenhäusern bis Ende kommenden Jahres, berichtete der Geschäftsführer des Zweckverbands Axel Moick: „Deshalb geben wir Gas.“ Zusammen mit Landeszuschüssen beträgt die Förderung 90 Prozent.

Die Straßen

In Haagen und Hauingen sind der Anschluss der Schlossberg- und der Astrid-Lindgren-Schule bis Ende Mai 2024 geplant. Zu diesem Zweck wird eine Glasfaserleitung von der Ritterstraße in Haagen bis zur Steinenstraße am östlichen Rand von Hauingen verlegt. In Haagen werden die Glasfaserkabel in Brunnen-, Schloss- und Manzentalstraße verlegt. Angeschlossen werden neben der Schlossberg-Schule auch Ortsverwaltung und Feuerwehr. Die Glasfaserleitungen werden bis in die Gebäude verlegt, um so Übertragungsraten von 100 Megabit zu ermöglichen.