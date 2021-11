Lörrach Schöpflin Stiftung stellt Beirat für die Zukunft auf

Für die Nachkommen der Unternehmerfamilie hat diese Aufgabe eine besondere Bedeutung: „Zwar wohne ich mit meiner Familie schon lange im Münsterland“, sagt Jasmine Strautmann, „doch trotz der Entfernung empfinde ich eine große Verbundenheit mit meiner Heimat.“ Nikola Braun, die mit Mann und Kindern in München lebt, ergänzt: „Ich freue mich darauf, die vielfältigen Aktivitäten der Stiftung als Beiratsmitglied zu begleiten und auf diese Weise auch ein Stück Familiengeschichte fortzuschreiben.“

Der Beirat berät, unterstützt und überwacht den Vorstand bei der Verfolgung des Stiftungszwecks. Neben Vertretern der Stifterfamilie umfasst das Gremium auch externe Persönlichkeiten, die ihre Expertise einbringen. Auch hier wird es eine Neuerung geben. Um sowohl die wachsenden lokalen Einrichtungen und Projekte in Lörrach als auch die bundesweiten Aktivitäten gut begleiten zu können, erweitert sich der Beirat um Axel Seemann und Laura-Kristine Krause. Mit Seemann gewinnt die Stiftung laut der Mitteilung einen Experten im Bereich Strategie und Geschäftsmodelle. Er ist Advisory Partner bei der weltweit renommierten Unternehmensberatung Bain & Company mit einem Schwerpunkt auf Nachhaltigkeitsstrategien.

Krause ist Gründungsgeschäftsführerin von More in Common Deutschland und bringt ihre Erfahrung unter anderem in der Leitung zivilgesellschaftlicher Organisationen bei der Stiftung ein. Hans Schöpflin: „Es ist wichtig, dass wir auch im Beirat die Weichen für die Zukunft stellen. Mit dem Generationenwechsel werden neue Impulse in die Stiftung gelangen. Die neuen externen Mitglieder bringen Erfahrung in Bereichen mit, die im Stiftungssektor zunehmend an Bedeutung gewinnen und werden die vorhandene Expertise wertvoll ergänzen.“