Lörrach Schöpflin Stiftung will Kontinente übergreifendes Netzwerk schaffen

Erste Stiftung in den USA

Vielen Lörrachern ist die Stiftung mittlerweile ein Begriff, sie kennen die lokalen Einrichtungen Villa Schöpflin, Werkraum Schöpflin oder die Schöpflin Schule. Was die meisten jedoch nicht wissen: Noch bevor Hans Schöpflin die Stiftung in seiner Heimatstadt ins Leben rief, hat der Nachkomme der Lörracher Versandhandelspioniere Schöpflin in den USA, wo er 40 Jahre gelebt und gearbeitet hat, eine erste Stiftung gegründet, schreibt die Schöpflin Stiftung in einer Mitteilung.

Mit der Panta Rhea Foundation in Kalifornien hat der erfolgreiche Unternehmer 1998 den Grundstein für sein philanthropisches Engagement gelegt.