Lörrach/Schopfheim: Motettenchor mit Musik und Briefen

Zusammen mit dem Cantabile Chor aus Pratteln und begleitet vom Akademischen Orchester Basel führt er die drei selten zu hörenden sinfonischen Chorwerke von Johannes Brahms auf – diesmal an zwei Orten, in Basel und in Schopfheim. Lesungen aus dem Briefwechsel zwischen Clara Schumann und Johannes Brahms ergänzen die musikalische Darbietung, heißt es in der Konzertankündigung.