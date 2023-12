Die Denkstatt. des SAK fördert Jugendbeteiligung und Demokratiebildung in Lörrach und begleitet die Jugendlichen mit drei Lehrkräften aus Lörrach und der Schweiz. Ein besonderer Fokus der Reise liegt auf der Vorbereitung auf die Europawahl 2024. Die Gruppe wird Fragestellungen und Thesen entlang des Programms erarbeiten und ihre Ergebnisse in einem Follow-Up Projekt präsentieren. Eine öffentliche Veranstaltung im Frühjahr 2024 wird dazu dienen, die gewonnenen Erkenntnisse zu teilen und einen Dialog mit der Öffentlichkeit zu initiieren, so Eric Bintz.