Lörrach: Schüler musizieren für Afrika

Das Konzert

Gleich zu Beginn spielte das Orchester bestehend aus allen Jahrgangsstufen drei Musikstücke. Einleitend mit „Fluch der Karibik“, komponiert von Klaus Badelt, daraufhin „Ave, Maris Stella“ von Edvard Grieg und anschließend den „1. Satz des Violinkonzerts a-Moll“ von Telemann mit der Solistin Meike Ramm, einer ehemaligen Schülerin des Hebels. Anschließend folgten verschiedene Soloauftritte. Stücke wie „Weihnachtskonzert“ von Corelli, ein grandioses Klavierduo zweier Unterstufenschüler, „Primavera“ von Cecile Chaminade sowie „Toccata“ von Schmidinger. Die Vielfalt der eingesetzten Instrumente war bemerkenswert. So wurden zudem auch Stücke auf der Bassflöte und auf der Trompete gespielt, und für jüdische Klezmermusik wurden Perkussionsinstrumente wie Bongos oder die Rassel genutzt. Den Abschluss bildete „Live and let die“ von Paul McCartney, das von einem Abiturienten für ein Ensemble umgeschrieben worden war. Von moderner bis klassischer Musik war für jeden etwas dabei.