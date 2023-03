Lörrach Schüler: Vorsicht vor LKWs

Aufklärung über Gefahren

Im Unterricht wurden die Schüler der Klassen drei und vier bereits von ihren Lehrerinnen darauf vorbereitet, wie gefährlich es sein kann, wenn sie sich in den Bereich neben einem LKW begeben. Nun begleiteten sie ihre Klassen zu LKW-Fahrer Patrick Fallert, der den Kindern direkt am Lastauto erklärte, wie es zu gefährlichen Situationen kommen kann: „Ihr denkt vielleicht, ich sehe alles von oben. Aber in Wahrheit habe ich einen Bereich neben meinem Fahrzeug, den ich nicht einsehen kann. Da könntet ihr sein, und ich würde es nicht merken.“

Kids durften ans Steuer

Die Kinder lauschten aufmerksam und waren fasziniert davon, wie groß der „Tote Winkel“ tatsächlich ist. Anschließend durften sie selbst am Steuer des LKWs Platz nehmen, um aus der Perspektive des Fahrers den Toten Winkel zu erleben. Ben aus der 4. Klasse war überzeugt: „Ich werde jetzt immer vorsichtiger sein, wenn ich auf meinem Fahrrad fahre.“