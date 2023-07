Lörrach Schullandheim Urberg: Rückzahlung steht noch aus

Das Hans-Thoma-Gymnasium (HTG) und das Hebel-Gymnasium (HG) in Lörrach sowie das Kant-Gymnasium und das Oberrhein-Gymnasium in Weil am Rhein sind Besitzer des Hauses auf dem Dachsberg im Landkreis Waldshut. Es wird vom Verein betrieben und unterhalten. Mitglieder sind Eltern und Lehrer der vier Schulen.

Auf Spenden angewiesen

Das Haus besitzt rund 40 Betten, kann also nur eine Klasse beherbergen, was für die pädagogische Arbeit von großem Vorteil, für die Wirtschaftlichkeit von Nachteil ist. Es findet keine Beeinträchtigung durch fremde Gruppen statt. „Da sich vergleichbare Häuser jedoch erst ab 120 bis 150 Betten wirtschaftlich tragen, sind wir auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen“, erläuterte Vorsitzender Schmidt am Rande der Vollversammlung im Gespräch mit unserer Zeitung.

Der Verein wurde 1954 für die Schüler des HTG gegründet und erwarb 1961 das Haus in Urberg. Seit 1968 wird es von HTG, HG und Kant gemeinsam getragen. Nach Gründung des OGW erweiterte sich der Kreis der Trägerschaft. Die Schüler dieser Gymnasien werden bei der Belegung vorzugsweise berücksichtigt.

Die Investitionen

Seit Jahren wird in die Erneuerung des Hauses investiert, zum Beispiel in die Möblierung der Zimmer, die Sanierung des Speiseraums, in die völlige Erneuerung der Küche, in neue Türen und demnächst in den Umbau des Eingangsbereichs und die Renovierung des Aufenthaltsraumes.